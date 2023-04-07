Эксклюзив 07 апреля 2023, 23:55 Поле с сухой травой загорелось рядом с частными домами в Новой Москве МЧС: пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в поле в Новой Москве Pxhere

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В Новой Москве загорелось поле с сухой травой. Пострадавших в результате пожара нет, сообщили «360» в пресс-службе регионального управления МЧС.

В министерстве сообщили, что пожар возник в поле в поселении Десеновском. Там загорелась сухая растительность.

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«По площади сейчас уточняется. На данный момент все ликвидировано. В результате пожара пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Пользователи социальных сетей утверждают, что пожар произошел в районе Новые Ватутинки. Предположительно, рядом с полем расположены частные дома. По словам очевидцев, пламя видно из соседних населенных пунктов. Специалисты устанавливают причины возгорания.