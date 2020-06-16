Поле с шелухой от семечек загорелось в Ростовской области. Видео

В Ростовской области загорелось поле с сухой шелухой подсолнечника, дым от пожара распространился на сотни метров. Кадры засняли очевидцы, проезжавшие мимо. Видео оказалось в распоряжении «360».

Водитель рассказал, что недалеко о пожара — около 20 частных домов, а местных жителей «часто травит» местный завод, и неизвестные «постоянно жгут траву».

Как сообщили изданию Don24.ru в региональном МЧС, распространение огня получилось остановить, но успело выгореть около 800 квадратных метров. Также в ведомстве заявили, что угрозы населенным пунктам нет, а на движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» пожар никак не повлиял. В причинах происшествия будут разбираться.

Несколько дней назад МЧС по Ростовской области предупредило жителей о возможных природных пожарах и рекомендовало воздержаться от разведения костров — особенно в районе озер с зарослями камыша.

Ранее в Авиалесохране рассказали, что пожаров с начала сезона уже стало больше. В 2019 году жаркая погода стала причиной серьезных лесных пожаров в Западной Сибири. Эксперты не исключают, что этим летом ситуация может повториться.