Происшествия 02 мая 2023, 15:27 Покушение на замначальника областного ГУВД Запорожской области совершили в Мелитополе СК России: в Мелитополе пытались убить замначальника областного ГУВД Запорожской области

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В Мелитополе совершили покушение на заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета страны.

По данным ведомства, 2 мая неизвестный заложил бомбу у дома правоохранителя в Мелитополе. Взрывчатка сдетонировал, когда мужчина открыл ворота, отправляясь на работу. Судя по кадрам, от удара в стоящей на парковке на территории дома машине выбило окно. Также на месте отсутствовала створка ворот, а в траве лежал металлический осколок.

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«В результате мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося завели уголовное дело. Следователям предстоит установить причастных к совершению данного преступления. Специалисты уже изъяли предметы с места взрыва, их отправят на экспертизу. Также представители ведомства опросят очевидцев случившегося.

В начале апреля покушение совершили на экс-главу поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева. Мужчина пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе.