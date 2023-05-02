02 мая 2023, 15:27
Покушение на замначальника областного ГУВД Запорожской области совершили в Мелитополе
СК России: в Мелитополе пытались убить замначальника областного ГУВД Запорожской области
В Мелитополе совершили покушение на заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета страны.
По данным ведомства, 2 мая неизвестный заложил бомбу у дома правоохранителя в Мелитополе. Взрывчатка сдетонировал, когда мужчина открыл ворота, отправляясь на работу. Судя по кадрам, от удара в стоящей на парковке на территории дома машине выбило окно. Также на месте отсутствовала створка ворот, а в траве лежал металлический осколок.
Реклама
«В результате мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
По факту случившегося завели уголовное дело. Следователям предстоит установить причастных к совершению данного преступления. Специалисты уже изъяли предметы с места взрыва, их отправят на экспертизу. Также представители ведомства опросят очевидцев случившегося.
В начале апреля покушение совершили на экс-главу поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева. Мужчина пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе.
Следственный комитет России
Мелитополь
Запорожская область
Реклама
Реклама