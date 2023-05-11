Важное 11 мая 2023, 20:28 Покушение на председателя суда Запорожской области совершили в Мелитополе Балицкий сообщил о покушении на председателя суда Запорожской области РИА «Новости»

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В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Пострадали два охранника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.

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Балицкий назвал покушение очередной попыткой киевских националистов дестабилизировать обстановку на территории региона и препятствовать становлению мирной жизни. Следователи уже устанавливают личности подозреваемых.

По его словам, председатель суда принимал активное участие в «обеспечении функционирования правосудия на территории Запорожской области». В регионе за короткий срок суды приступили к рассмотрению всех категорий дел, удалось сформировать штат судей и запустить работу пенитенциарной системы.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов днем 11 мая сообщил, что мелитопольские правоохранители пресекли деятельность местного жителя, который передавал спецслужбам Украины координаты расположения объектов городской инфраструктуры.