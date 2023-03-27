Важное 27 марта 2023, 10:48 Покушение на начальника полиции произошло в Мариуполе Силовые структуры ДНР: покушение на начальника полиции совершено в Мариуполе РИА «Новости»

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Машину начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина взорвали в нескольких метрах от него. Он остался жив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — заявил собеседник агентства.

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Известно, что Москвин получил контузию. Все подробности случившегося выясняются.

Утром 27 марта сообщалось об обстреле ВСУ Мелитополя. В результате него четыре человека пострадали, уточнил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, разрушения получил многопрофильный колледж. Там с самого утра шли занятия. Вероятно, что националисты наносили удары со стороны населенного пункта Орехов.

Городская администрация заявила, что студентов учебного заведения эвакуировали, они находятся в безопасном месте, где есть питание и все необходимое. С молодыми людьми работают психологи.