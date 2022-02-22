Покушение на экс-министра обороны ДНР устроили в Донецке

В Донецкой народной республике неизвестные устроили покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого Министерства госбезопасности.

Попытку теракта предприняли днем 22 февраля в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимской в Донецке.

«В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. <…> Он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым», — подчеркнули в ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело. Идут оперативно-следственные мероприятия.

В центре Луганска 21 февраля взорвался автомобиль руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Местные правоохранители заявили, что глава представительства и его водитель пострадали.

В подорвавшейся машине было 10–15 килограммов взрывчатки. Осколки после взрыва разлетелись на расстояние примерно 50 метров. Народная милиция охарактеризовала произошедшее как покушение на главу представительства ЛНР в СЦКК.