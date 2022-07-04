Собака напала на девочку в Улан-Уде и покусала за лицо

Трагичный случай произошел в Улан-Уде, собака на детской площадке набросилась на ребенка и покусала его за лицо. Об этом «360» сообщила мама пострадавшей девочки Валерия.

По ее словам, она вышла с ребенком погулять и оставила ее ходить одну, а сама села на скамейку, наблюдая за дочерью издалека.

«Собака вылезла из-за угла, набросилась. Спасибо, что люди были рядом и помогли отбить, палками били, не отпускала, потом еле оторвали», — сообщила она.

По словам женщины, четырехлетней дочери наложили на лицо 10 швов, образовалась огромная гематома, которая пока не позволяет делать прогнозы о дальнейшем выздоровлении.

«Шрамы останутся, насколько останутся неизвестно, станет известно, когда снимут швы. Пока ездим на прививки и перевязки. Была температура в первые дни», — продолжила мама пострадавшей.

Хозяин животного, проживающий в соседнем доме, сообщил, что собака днем ранее убежала от него на прогулке, а догнать ее он не смог.

«Он обращался потом ко мне, говорил, что не знал, что так получится. Спрашивал, что дальше будет, чем помочь, что с ребенком. Возможно, придется к косметологии обратиться» — добавила Валерия.

Следующим шагом семьи станет обращение в суд, 14 июля пострадавшей стороне выдадут на руки постановление, которое станет основанием для иска.

Ранее сообщалось, что в Улан-Уде стая собак напала на первоклассника, нанеся ему ранения рук, ног и головы.