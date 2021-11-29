Покупателя магазина в Самарской области зарезали

Житель города Отрадный в Самарской области поссорился со своим знакомым во время посещения магазина. Во время выхода из магазина он ударил своего оппонента острым предметом в область грудной клетки. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла вечером 27 ноября. Следователи установили, что конфликт произошел из-за личной неприязни. Полицейские опросили свидетелей происшествия, а также осмотрели место случившегося. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.