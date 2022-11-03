Покупателей Wildberries предупредили о новой схеме мошенничества | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 05:57 Покупателей Wildberries предупредили о новой схеме мошенничества Инженер-программист Голушко: мошенники часто «клонируют» сайт маркетплейса Wildberries РИА "Новости"

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Россияне столкнулись с новым видом мошенничества — с банковских карт пользователей маркетплейса Wildberries начали снимать деньги за несуществующие покупки. Мелкими трансакциями покупатели «переводили» средства фиктивному продавцу. Инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко рассказал «Известиям», что утечка личной и финансовой информации чаще всего связана с человеческим фактором.

Владелец банковской карты мог «засветить» данные сам, либо утечка происходит на стороне маркетплейса, который обязан обеспечивать сохранность персональных данных. Также пользователя могут обмануть, заманив на фишинговый сайт. Голушко признал, что чаще всего подделывают именно сайт Wildberries.

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«Узнать номер карты и CVC нажатием двух клавиш можно только в кино. Для того, чтобы получить доступ к такой информации, необходимо, чтобы их засветил владелец карты или слили сотрудники организаций, где хранятся эти данные», — заявил эксперт.

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В результате перехода на фальшивый сайт мошенники становятся обладателями всех данных о банковской карте, после чего легко могут списывать небольшие суммы денег в пользу подставного продавца.