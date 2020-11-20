Покрытый льдом труп нашли в центре Владивостока

По данным правоохранителей, мужчина не имел определенного места жительства. Умершему было 60 лет. Пользователи социальных сетей опубликовали снимок с места обнаружения трупа. На фото виден лежащий на земле человек в маске. Его тело покрывает толстый слой льда, сообщил сайт «Свободная пресса».

В четверг, 19 ноября, во Владивостоке был введен режим ЧС по причине непогоды. В городе с ночи 18 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. Один из районов оказался обесточен. Помимо прочего, местные жители жалуются на отключение воды и отопления.