20 ноября 2020, 16:09
Покрытый льдом труп нашли в центре Владивостока
Покрытое льдом тело мужчины нашли в центре Владивостока. В настоящий момент полиция проводит проверку, информирует «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Приморскому краю.
По данным правоохранителей, мужчина не имел определенного места жительства. Умершему было 60 лет. Пользователи социальных сетей опубликовали снимок с места обнаружения трупа. На фото виден лежащий на земле человек в маске. Его тело покрывает толстый слой льда, сообщил сайт «Свободная пресса».
В четверг, 19 ноября, во Владивостоке был введен режим ЧС по причине непогоды. В городе с ночи 18 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. Один из районов оказался обесточен. Помимо прочего, местные жители жалуются на отключение воды и отопления.