Происшествия 12 марта 2024, 09:08 Покрытие школьного стадиона повредили сбитые в Борисовском районе БПЛА Губернатор Гладков: 4 БПЛА сбили в Борисовском районе Белгородской области РИА «Новости»

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В Борисовском районе Белгородской области утром 12 марта сбили четыре дрона. Они повредили окна в частных домах, хозяйственную постройку и покрытие школьного стадиона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолетного типа. <…> По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения», — объявил он.

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Оперативные службы, заявил глава региона, уточнят последствия атаки на земле. Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в поселке Борисовка пострадало дорожное полотно школьного стадиона и окна частного дома, в селе Дубино — окна, фасад, забор одного дома и сарай второго.

Беспилотники сбили в нескольких регионах России. Аппарат самолетного типа уничтожили в Ленинградской области, еще несколько — в Курской области. В Орловской и Нижегородской областях атаковали объекты нефтяной промышленности.