Покрышки загорелись в Новосибирске

Покрышки вспыхнули на территории 600 квадратных метров в Новосибирске, в Ленинском районе. Пожарные тушат возгорание, огонь уже удалось локализовать, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Пожарно-спасательные бригады выдвинулись на место происшествия в 12:00 по местному времени (08:00 по московскому), после сообщения о возгорании на улице 2-й Станционной в Ленинском районе города. Над пожаром трудится усиленная группа специалистов, уточнили в ведомстве.

На видео с места события заметно, как рядом со складом остановились сразу несколько пожарных машин, сами пожарные забрались на крышу, над которой поднялся черный столб дыма.

Пожар может разойтись и на ближайшие помещения, в которых расположены склады. К данному моменту сообщений о пострадавших не было.