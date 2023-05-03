03 мая 2023, 09:30
Покрышки загорелись на аэродроме под Петербургом
РИА «Новости»: покрышки загорелись на Гостилицком аэродроме под Петербургом
Возгорание покрышек случилось на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.
Реклама
Пожарные ликвидировали открытое горение, никто не пострадал. Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что в ангарах аэродрома находились вертолеты. Их удалось эвакуировать.
Ранее стало известно о крупном пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Он произошел в поселке Волна Темрюкского района, огонь охватил 1200 квадратных метров. Губернатор региона Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации местных жителей. По его словам, она не понадобится, людям ничего не угрожает.
Авиация
Пожары
Реклама
Реклама