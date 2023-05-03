Происшествия 03 мая 2023, 09:30 Покрышки загорелись на аэродроме под Петербургом РИА «Новости»: покрышки загорелись на Гостилицком аэродроме под Петербургом

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Возгорание покрышек случилось на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

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Пожарные ликвидировали открытое горение, никто не пострадал. Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что в ангарах аэродрома находились вертолеты. Их удалось эвакуировать.

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