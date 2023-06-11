Происшествия 11 июня 2023, 13:49 Покрышки на ростовском Ростсельмаше загорелись на 80 «квадратах» МЧС: покрышки горят на 80 кв. метров на территории Ростсельмаша Пресс-служба МЧС

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Пожар охватил 80 «квадратов» на ростовском заводе Ростсельмаш. На предприятии загорелись покрышки. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о возгорании на улице Менжинского поступила в ведомство в 11:52.

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В 12:24 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. С огнем борются 36 человек. Специалисты задействовали 11 единиц техники.

Ликвидацию открытого горения объявили в 12:41. В 13:43 ТАСС сообщил, что пожар полностью потушили.