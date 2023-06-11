11 июня 2023, 13:49
Покрышки на ростовском Ростсельмаше загорелись на 80 «квадратах»
МЧС: покрышки горят на 80 кв. метров на территории Ростсельмаша
Пожар охватил 80 «квадратов» на ростовском заводе Ростсельмаш. На предприятии загорелись покрышки. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о возгорании на улице Менжинского поступила в ведомство в 11:52.
Реклама
В 12:24 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. С огнем борются 36 человек. Специалисты задействовали 11 единиц техники.
Ликвидацию открытого горения объявили в 12:41. В 13:43 ТАСС сообщил, что пожар полностью потушили.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама