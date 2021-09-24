Покорившая Эльбрус петербурженка прокомментировала трагедию с пропавшей группой альпинистов

Ольга Ларина, акушер-гинеколог больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге этим летом покорила две горные вершины — Эльбрус и Казбек. Она прокомментировала трагедию с пропавшей на Эльбрусе группой альпинистов для газеты «Петербургский дневник».

«Это горы… Риски всегда есть. Там может случиться все что угодно. Ты не знаешь наверняка, вернешься или нет. <…> У меня нет слов… На высоте они не смогли спуститься и замерзли… Очень страшно», — сказала Ларина.

Она рассказала, что сама попадала в экстремальные ситуации в горах.

«На маршруте Казбек с севера мы испытали все: дождь, в том числе ледяной, попали в грозовое облако на высоте в 4500 метров, когда прятаться некуда, а через землю проходят разряды. Ты сидишь в палатке и ждешь: попадет или не попадет. Это было страшно», — поделилась врач.

Группа альпинистов заблудилась на Эльбрусе во время снегопада. Выжить удалось лишь части, на данный момент известно о пяти погибших.