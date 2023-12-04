Происшествия 04 декабря 2023, 17:53 Покончившая с собой 16-летняя россиянка в своем поступке обвинила мать Ural Mash: 16-летняя девушка покончила с собой в свердловском Качканаре РИА «Новости»

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Тело покончившей с собой 16-летней девушки нашли в туалете квартиры города Качканар Свердловской области. В предсмертной записке подросток обвинил в своем поступке мать, которую ранее лишали родительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов, в Свердловскую область семья переехала из Перми. Ранее девушка уже совершала попытку суицида, но тогда ее успела спасти мать. Несмотря на такой шаг, женщину лишили родительских прав, а подростка отправили на лечение в психиатрическую клинику.

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После восстановления права на опекунство мать и дочь переехали в Свердловскую область. У женщины появился сожитель, который хорошо относился к девушке. Однако это не остановило подростка от новой попытки ухода из жизни.

В посмертной записке девушка обвинила мать в алкоголизме и запретила приходить на похороны. При этом последняя проверка опеки и психиатров никаких отклонений в поведении подростка не выявила.

В полиции заявили, что склонности к употреблению спиртного ни у матери, ни у сожителя никогда не было. Сейчас криминалисты устанавливают все причины смерти девочки. Официального подтверждения этой информации нет.