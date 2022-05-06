Покойника переместили с одного места на кладбище на другое в Нижегородской области

В Заволжье Нижегородской области неизвестные переместили тело покойника с одного места на кладбище на другое без ведома его родственников.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на дочь усопшего, ее отец умер в 2020 году. Когда недавно она со своей матерью пришла навестить могилу, на месте ее не оказалось. Кто-то перенес захоронение на другое место, которое пока найти не могут.

Женщина подозревает в этом семейную пару, которая приезжала к ним прошлой осенью с требованием перенести могилу, поскольку это место «закреплено» за их похороненным рядом ребенком. В противном случае они пообещали, что сами сделают это. Данным делом уже заинтересовалась полиция.