Поклонница Меньшова упала в обморок на церемонии прощания

На церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино поклонница режиссера потеряла сознание. Ее здоровье уже в порядке, девушка связала свой обморок с сильным потрясением, написал News.ru.

Когда девушка упала в обморок, присутствовавшие хотели вызвать скорую, однако она быстро очнулась и отговорила их от этого. Пострадавшая рассказала, что написала стихи для вдовы режиссера Веры Алентовой и хотела передать их лично, но внезапная потеря сознания помешала ей.

«Скорую не надо, пальцы на ноге вот уже пошевелились. Значит, живая я. У меня просто было сильное потрясение. А тем более я стихи написала вдове. Сказали, что передадут Вере Валентиновне. К родственникам меня не пустили, к тому же у меня сил нет. Вдруг снова упаду», — сказала девушка.

Она объяснила, что на нее произвело большое впечатление происходящее на мероприятие: пронзительная речь Александра Панкратова-Черного, а также фильм из кадров картин с участием Меньшова, который показал его внук Андрей Гордин.

«Андрей — такой талант, меня словно пронзило молнией после его фильма. Еще когда Панкратов-Черный говорил, я заплакала. А когда еще и фильм показали, я уже все… Я вообще поверить не могу, что Владимир Валентинович больше не с нами. И когда я попыталась подойти к его гробу, меня как током прошибло», — сказала девушка.

Режиссер и актер Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля. Причиной стали последствия коронавируса.