Покинувший тюрьму мужчина устроил дебош на вокзале и снова попал под стражу

В Пензе полиция задержала 54-летнего мужчину, который устроил пьяный дебош в здании железнодорожного вокзала «Пенза-4». Злоумышленник нанес ущерб компании на сумму в 35 тысяч рублей. Об этом написало издание ИА «Пенза-Пресс».

По информации следствия, мужчина освободился из тюрьмы в июне прошлого года. Не став на учет, вечером того же дня он отправился на железнодорожный вокзал, где поругался с сотрудницей компании. Затем он выхватил из ее рук молоток и разбил офисную технику. А через несколько дней проник в один из магазинов и украл оттуда продуктов на 23 000 рублей.

Злоумышленника удалось задержать на следующее утро благодаря записям с камер видеонаблюдения. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.