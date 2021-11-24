Покинувшего место ДТП водителя задержали в Пензенской области

ДТП произошло на дороге «Кузнецк-Чибирлей» в Пензенской области. Один из водителей скрылся с места происшествия, однако его удалось задержать. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла 23 ноября. Там столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2114. Водитель отечественного автомобиля покинул место ДТП. При этом в иномарке находился ребенок, который получил травмы.

Спустя время мужчину удалось задержать. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.