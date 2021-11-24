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    24 ноября 2021, 21:51

    Покинувшего место ДТП водителя задержали в Пензенской области

    Арина Бобкова

    ДТП произошло на дороге «Кузнецк-Чибирлей» в Пензенской области. Один из водителей скрылся с места происшествия, однако его удалось задержать. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

    Авария произошла 23 ноября. Там столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2114. Водитель отечественного автомобиля покинул место ДТП. При этом в иномарке находился ребенок, который получил травмы.

    Спустя время мужчину удалось задержать. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.