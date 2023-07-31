31 июля 2023, 14:09
Покатался, раз выпал шанс. Козел зацепился рогами за провода в Дагестане и попал на видео
Козел зацепился рогами за провода и повис на них в Дагестане
В Чародинском районе Дагестане произошло ЧП при перевозке животных. Один из находившихся в кузове грузовика козлов зацепился рогами за провода и повис на них, раскачиваясь в разные стороны. Видео опубликовали в паблике «Лучшие туры по Дагестану» во «ВКонтакте».
«В уникальном Чародинском районе даже козы уникальные», — пошутили авторы сообщения.
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По их данным, козел зацепился рогами за кабель от вайфая.«Ну и немного покатался, раз выпал шанс», — добавили в описании к ролику.
На кадрах видно, что козел болтается в вертикальном положении, блея. О том, пострадало ли животное, в паблике не уточнили.
По данным РИА «Новости», козел остался жив. Его уже спустили на землю, а ремонтники приступили к ликвидации последствий ЧП — поднимают провода.
Животные
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