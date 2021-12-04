Пойманные на попытке краже посетители московского ТЦ избили охранников

Охранники торгового центра на проспекте Мира вступили в конфликт с группой молодых людей, которые пытались украсть товар. Все закончилось потасовкой, в которой пострадали сотрудники частного охранного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило на пульт дежурного вечером в минувшую пятницу, 3 декабря.

Полицейские предварительно установили, что охранники заметили группу молодых людей, которые пытались стащить товар. Когда похитителей пытались задержать, то они оказали серьезное сопротивление и скрылись.

Издание «Подъем» в своем Telegram-канале сообщило, что конфликт произошел в торговом центре «Европолис». Судя по видео с места событий, на двоих охранников напала группа из четырех человек.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек вступил в конфликт с охранником еще в магазине. Сотрудник частного охранного предприятия пытался что-то отнять у подозреваемого в краже, но тот начал отбиваться. На следующих кадрах видно, как охранника валят на пол несколько молодых людей. Его коллега пытается прийти на помощь, но безуспешно.

В данный момент полиция разыскивает подозреваемых в нападении на охранников и попытке кражи.