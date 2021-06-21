Пойманную с наркотиками «пацанку» Субботину оштрафовали

Уголовное дело о наркотиках в отношении бывшей участницы телевизионного шоу «Пацанки» Дианы Субботиной прекратили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда.

В ведомстве пояснили, что девушке назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

«Суд прекратил уголовное дело в отношении Субботиной Дианы Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства», — заявили в пресс-службе суда.

О задержании Дианы Субботиной СМИ сообщили в середине марта. При осмотре девушки полицейские обнаружили у нее два пакета с неизвестным порошком. Проведенная экспертиза показала, что при себе артистка хранила мефедрон массой 0,88 грамма.

Против девушки завели уголовное дело по статье о хранении наркотиков и отпустили под подписку о невыезде.

Диана Субботина после участия в телевизионных шоу «Пацанки» и «Перезагрузка» сконцентрировалась на музыкальной карьере. Она выступает под псевдонимом DJ Subbotinа.