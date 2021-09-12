В Солнечногорске полицейские задержали мужчину, который накануне средь бела дня напал на девятилетнюю девочку на улице и начал ее душить. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на СК по Московской области.

Неизвестный в субботу напал на третьеклассницу в микрорайоне Рекинцо. Мужчина подошел к девочке сзади, придушил ее, поднял и оттащил в сторону. Этот момент попал на видео.

Преступника смогла отпугнуть соседка, которая случайно увидела все происходящее из окна на первом этаже. Женщина закричала, после чего злоумышленник отпустил девочку и скрылся с места.

По данным «МК», нападавший является бездомным. Его задержали по горячим следам. Сообщается, что подозреваемому 38 лет, он уроженец Владимирской области. Он уже дал признательные показания. Издание со слов девочки сообщило, что мужчина отнимал у нее мобильный телефон. При этом РЕН ТВ утверждает, что преступник сам заявил полиции, что просто хотел украсть у нее смартфон.

Девочка рассказывала, что мужчина спрашивал у нее, хочет ли она жить, и ударил по лицу. Обстоятельства выясняются.