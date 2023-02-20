Эксклюзив 20 февраля 2023, 14:09 Появился список пассажиров вертолета, который аварийно сел в Кемеровской области Один из пассажиров севшего в Кузбассе вертолета Ми-8 сказал «360» о своем состоянии Пресс-служба Следственного комитета

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Имена и фамилии туристов, оказавшихся на борту совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8, стали известны СМИ. Их опубликовал Telegram-канал «112». «360» взял комментарий у одного из пассажиров.

Речь идет о Василии Семенове. По данным из открытых источников, 35-летний мужчина занимается бизнесом.

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«Хорошо», — ответил он на вопрос «360» о том, как сейчас себя чувствует.

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При этом предприниматель не уточнил, находится ли в медицинском учреждении. Также в вертолете, по данным «112», находились 47-летний Святослав Арсенов, 53-летний Сергей Зимин, 45-летний Александр Прутянов. Все мужчины приехали из Москвы.

По сведениям издания, погиб их гид — 37-летний Александр Краснов. Кроме того, тяжелые травмы диагностировали у пилота — 62-летнего Александра Куклина из Иркутска.

Известно, что военный летчик родился 27 июля 1969 года, был курсантом Оренбургского и Балашовского ВВАУЛ, проходил службу в частях дальней авиации ВВС России. Летал на таких самолетах, как Л-410, Л-29, Л-39, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Ту-22м2. Общий налет — порядка трех тысяч часов, ушел в запас в 2009 году.

Ми-8 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, в районе горы Топхан, 20 февраля. По предварительным данным, причиной этому стала ошибка пилотирования.