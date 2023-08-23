Происшествия 23 августа 2023, 23:08 Появился список пассажиров и экипажа упавшего в Тверской области самолета Росавиация: Пригожин и Уткин находились в списке пассажиров упавшего самолета Пресс-служба Следственного комитета

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Российский предприниматель Евгений Пригожин и руководитель частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин находились на борту частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области. Полный список пассажиров и экипажа опубликовала Росавиация в своем Telegram-канале.

Среди других пассажиров фигурируют имена Сергея Пропустина, Евгения Макаряна, Александра Томтина, Валерия Чекалова, Николая Матусеева.

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В состав экипажа входили командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

«Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — подчеркнули в пресс-службе Росавиации.

Телеканал «Царьград» со ссылкой на свой источник ранее сообщил, что тела предпринимателя Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина нашли и предварительно опознали. Окончательное подтверждение даст генетическая экспертиза.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа, где потерпел крушение самолет, сообщили, что спасатели достали из-под обломков тела семи погибших из 10 человек, что находились на борту.

Частный бизнес-джет Embraer Legacy потерпел крушение около поселка Куженкино Тверской области вечером в среду, 23 августа. По предварительным данным, в полете из Санкт-Петербурга в Москву его сопровождал еще один самолет, который успешно приземлился в столичном аэропорту Остафьево.

Росавиация направила на место крушения самолета специальную комиссию для сбора данных о состоянии борта, подготовки пилотов и погодных факторов, а также для поиска и последующей расшифровки бортовых самописцев.