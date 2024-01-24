Происшествия 24 января 2024, 21:33 Появился список членов экипажа сбитого военного лайнера Ил-76 Baza опубликовала список членов экипажа сбитого Ил-76 Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Список членов экипажа, погибших при крушении военного самолета Ил-76, опубликовал Telegram-канал Baza. Все находившиеся на борту погибли, в том числе шесть членов экипажа.

В списке значились: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

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По информации Telegram-канала, лайнер базировался в Оренбургской области. Помимо шести членов экипажа на борту в момент крушения находились 65 украинских военнопленных и трое сопровождающих. Самолет перевозил пленных в Белгород для обмена.

Депутат Госдумы Виктор Соболев предложил представить к наградам экипаж сбитого Ил-76. Сайт kp.ru сообщил, что пилот в последний момент смог увести самолет в сторону от деревни, тем самым сохранив жизни мирным жителям.