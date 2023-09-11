11 сентября 2023, 10:15
Появилось видео задержания подростка, напавшего на людей в ростовской школе
РЕН ТВ показал задержание подростка, устроившего нападение в Ростовской области
Видео с задержанием подростка, напавшего на людей при попытке зайти в школу в Ростовской области, появилось в Сети. Кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Нападение произошло в хуторе Красный Десант, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. При попытке зайти в школу 15-летний подросток ранил ножом четырех взрослых.
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Пострадали три сотрудника образовательного учреждения, а также пенсионер, который привел внучку на учебу. Мужчина получил пять ножевых ранений, его доставили в таганрогскую больницу. По словам губернатора, все раненые находятся в состоянии легкой степени тяжести.
Голубев сообщил, что никто из детей не пострадал, а подростка быстро задержали очевидцы. Нападавший оказался учеником девятого класса этой же школы, указал глава Ростовской области. Губернатор добавил, что старшеклассник страдает психическим заболеванием.
Задержания
Школьники
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