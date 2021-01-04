Появилось видео выброса огня из-под тротуара в Петербурге

Пешеходы столкнулись с пламенем, появившимся из-под тротуара в центре Санкт-Петербурга. Причиной стало короткое замыкание в силовом кабеле, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Кадры с камеры наружного видеонаблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео попал момент перехода пешеходами проезжей части. Когда два человека дошли до тротуара, из-под плитки резко появился огонь. Люди успели вовремя отскочить от пламени и обойти небезопасное место.

По информации пресс-службы ведомства, пламя заметили вечером 3 января на пересечении Думской и Садовой улиц.

«По прибытии установлено, что, предположительно, произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра», — привела сообщение «Фонтанка».

Данные о коротком замыкании подтвердили в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Там подчеркнули, что проблему уже решили, а 4 января специалисты займутся обследованием. Участок тротуара оградили от пешеходов.