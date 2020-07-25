Появилось видео ухода под воду бронемашины в Керченском проливе

Бронеавтомобиль затонул в Керченском проливе во время акции «Дорога мужества. Керченский десант». Очевидцы успели снять инцидент на видео и опубликовать в соцсети.

На кадрах видно, что бронетранспортер начинает медленно уходить под воду. В этот момент на нем находятся люди, которые потом прыгают в воду. Сама техника полностью погрузилась вод воду. Спасатели успели вытащить экипаж, поэтому никто не пострадал.

Ранее пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов рассказал РИА «Новости», что автомобиль БРДМ-2 ехал первым в колонне. Машина выехала на участок с сильным течением и боковым ветром. Вода начала поступать в бронетранспортер, что и привело к затоплению.

Бронемашину попытались сразу же достать, но сделать это не получилось. Сейчас решают вопрос, как поднять машину со дна. Сам инцидент произошел 25 июля, во время акции «Дорога мужества. Керченский десант». Мероприятие посвятили Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.