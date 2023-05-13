Происшествия 13 мая 2023, 23:26 Появилось видео тушения пожара на предприятии в Тольятти МЧС показало видео тушения крупного пожара на предприятии в Самарской области

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Площадь пожара на предприятии в Тольятти достигла шести тысяч квадратных метров. К тушению возгорания привлекли свыше 100 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале, опубликовав видео с места происшествия.

«Эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Судя по кадрам, огнем охватило крышу покрасочного цеха. Также пожарные производят мероприятия по тушению и внутри пострадавшего здания. К ликвидации пожара привлекли 104 человека и 33 единицы техники. Также на месте происшествия работает пожарный поезд.

По последним данным, площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий — повышенный — номер сложности.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22:22 (21:22 по московскому времени). Огонь охватил покрасочный цех предприятия в Комсомольском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.