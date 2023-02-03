Эксклюзив 03 февраля 2023, 16:04 Появилось видео тушения горящего ресторана в Одинцовском городском округе Тушение горящей крыши ресторана в Одинцовском городском округе сняли на видео

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Спасатели локализовали пожар в ресторане в деревне Аксиньино Одинцовского городского округа. В распоряжении «360» появилось видео тушения горящей крыши здания.

Информация о происшествии поступила спасателям в 12:33. На место незамедлительно направили 15 специалистов и пять пожарных расчетов.

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В 14:58 спасатели смогли локализовать возгорание на площади 375 квадратных метров, уточнили в региональном ГУ МЧС.

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Ранее стало известно, что из ресторана до прибытия пожарных эвакуировали 10 сотрудников учреждения.