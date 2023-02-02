Происшествия 02 февраля 2023, 10:03 Появилось видео тушения горящего павильона на рынке «Строймастер» в Новой Москве МЧС показало видео тушения горящего павильона на стройрынке в Новой Москве

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Пожар на рынке стройматериалов на 21-м километре Киевского шоссе в Москве тушат на площади 200 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе уточнили, что получили информацию о возгорании в 08:40. Прибывшие спасатели установили, что пожар произошел в торговом павильоне с мансардной частью. Он стоит в ряду с другими строениями, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Подробности ЧП уточняются, заключили в МЧС.

Ранее источник «360» сообщил, что в горящем павильоне частично обрушились конструкции. Внутри сооружения находятся резиновые и лакокрасочные изделия, другие товары. Появлялась информация, что в павильоне также могут быть газовые баллоны.