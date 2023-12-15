Происшествия 15 декабря 2023, 11:25 Появилось видео тушения дома, из которого курганский школьник спас младших братьев и сестру МЧС: 12-летний школьник в Кургане спас младших братьев и сестру из горящего дома

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Мальчик из Кургана спас двоих младших братьев и сестру во время пожара в частном доме. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем Telegram-канале.

Жилой дом на территории СНТ «Заречный» в Кургане загорелся днем 14 декабря. Дети увидели пламя и клубы дыма за единственной дверью, через которую можно было покинуть здание. Старший мальчик немедленно позвонил матери.

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«Та сказала выбегать из дома, не зная, что путь уже отрезан огнем», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Чтобы спастись из пожара, 12-летний школьник подбежал к окну дальней комнаты, распахнул его настежь и по одному вытащил на улицу братьев и сестру. Раздетый ребенок, не обращая внимания на холод, донес шестилетнего и пятилетнего мальчиков, а также двухлетнюю девочку до соседей, чтобы дети находились в тепле и безопасности.

«В голове было только одно — спасти всех, несмотря ни на что», — рассказал школьник сотрудникам МЧС.

Пожарных на место происшествия вызвала мать детей. Огнеборцы локализовали пожар на площади 80 «квадратов» менее чем за полчаса.

В МЧС отметили, что пожарного извещателя в доме не было, а все дети остались живы только благодаря смелости и быстрой реакции 12-летнего мальчика. За героический поступок школьника представят к ведомственной награде.

Ранее в Иркутске во время пожара мать спасла двоих детей, сбросив их с пятого этажа. Родители, а также их третий ребенок, погибли.