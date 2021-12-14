Появилось видео стрельбы по охранникам у ночного клуба в Курске

Появилось видео стрельбы возле ночного клуба в Курске. Нападение произошло в ночь на понедельник, 13 декабря, у входа в ночной клуб. Посетитель открыл стрельбу по охранникам заведения, в результате пострадали пять человек. Кадры случившегося опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как злоумышленник сначала нанес удар одному из сотрудников заведения, а после этого выстрелил.

Затем в помещении началась драка, прозвучали еще несколько выстрелов.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Курска поступило сообщение о ранениях пятерых охранников местного ночного клуба. На место происшествия отправились наряды полиции и Росгвардии, а также сотрудники скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

По имеющимся данным, в результате конфликта один из посетителей клуба несколько раз выстрелил из травматического пистолета в охрану заведения. Ранения получили пять человек. Подозреваемый покинул место происшествия. Предположительно, он скрылся на автомобиле.

Позже в Управлении МВД по региону сообщили, что подозреваемый сам явился в полицию. Им оказался 21-летний житель Курска. Согласно его показаниям, стрельбе предшествовала словесная перепалка.