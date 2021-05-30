Появилось видео стрельбы из окна дома в Екатеринбурге

Видео стрельбы в Екатеринбурге появилось в СМИ. Кадры были сняты жильцами соседнего дома. Стрелок произвел не менее девяти выстрелов.

Запись опубликовал сайт E1. Автор видео предположил, что стрельбу открыл человек с балкона в квартире на четвертом этаже дома на улице Бородина.

По данным издания, мужчина пьян. Сначала он кричал, что требует «отменить гомосексуализм», а потом начал стрелял по силовикам и прохожим.

Сейчас здание, где находится стрелок, оцепила полиция. На место также прибыли экстренные службы. Правоохранители эвакуируют жильцов этого дома, сообщил РЕН ТВ. Когда на место ЧП прибыла Росгвардия, он сначала прекратил стрелять, но потом снова послышались выстрелы.

По предварительным данным, огонь из охотничьего ружья «Сайга» открыл бывший сотрудник МВД, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, пострадали два человека. Девочка получила ранение в живот, а сотруднику Росгвардии пуля попала в ногу.

Все обстоятельства ЧП и информация о количестве раненых уточняются.