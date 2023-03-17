Происшествия 17 марта 2023, 06:45 Появилось видео стрельбы из многоэтажки в Подмосковье

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Мужчина в деревне Голубое в Солнечногорском городском округе Подмосковье ночью 17 марта открыл огонь с балкона квартиры. Он стрелял из охолощенного оружия, никто не пострадал. Местные паблики показали видео стрельбы.

Жители Голубого услышали громкие хлопки и вызвали полицию. Правоохранители вычислили стрелка. Мужчина открыл огонь с балкона многоэтажки в воздух. По предварительной информации, он использовал оружие, стреляющее холостыми патронами. Никто не пострадал, проводится проверка.

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В Кировской области житель города Вятские Поляны 15 марта выпил и устроил стрельбу из квартиры пятого этажа. По словам очевидцев, когда приехали оперативные службы, он обстрелял машины скорой помощи и сотрудников полиции. Территорию оцепили, к дому приехал специальный отряд быстрого реагирования и снайпер. Стрелка схватили.

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