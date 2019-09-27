Появилось видео страшной аварии с участием фуры в Пензенской области

Авария произошла в Нижнеломовском районе Пензенской области днем 27 сентября. Сhevrolet Cobalt и фура столкнулись на трассе М-5 «Урал». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 30-летний водитель легковушки и четыре пассажира. Пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.

Пользователи Сети опубликовали видео с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что фуру развернуло посередине дороги. Легковушка от удара частично вылетела с трассы. У иномарки снесло всю боковую часть со стороны водителя.