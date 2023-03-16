Эксклюзив 16 марта 2023, 14:49 Появилось видео спасения живших с трупами родителей детей в Екатеринбурге МВД: живших с трупами родителей детей из Екатеринбурга передадут родственникам

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Детей, которые несколько дней жили в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге с мертвыми родителями, передадут родственникам или определят в социальный центр. Об этом сообщил «360» руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Детей передадут родственникам или определят в социальный центр до решения вопроса об опекунстве», — отметил Горелых.

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Он уточнил, что дети по-прежнему находятся в больнице с обезвоживанием, врачи оказывают им необходимую помощь.

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«В дежурную часть УМВД РФ по Екатеринбургу 15 марта поступило тревожное сообщение от жительницы дома на улице Таганской о том, что из квартиры на 16-м этаже капает вода, там плачут маленькие дети», — сказал руководитель пресс-службы.

На кадрах видно, как мужчины вскрывают в дверь в квартиру и заходят внутрь, слышен плач маленьких детей.

Ранее стало известно, что погибшие родители могли отравиться неизвестным веществом.