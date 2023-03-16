16 марта 2023, 14:49
Появилось видео спасения живших с трупами родителей детей в Екатеринбурге
МВД: живших с трупами родителей детей из Екатеринбурга передадут родственникам
Детей, которые несколько дней жили в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге с мертвыми родителями, передадут родственникам или определят в социальный центр. Об этом сообщил «360» руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Детей передадут родственникам или определят в социальный центр до решения вопроса об опекунстве», — отметил Горелых.
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Он уточнил, что дети по-прежнему находятся в больнице с обезвоживанием, врачи оказывают им необходимую помощь.
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«В дежурную часть УМВД РФ по Екатеринбургу 15 марта поступило тревожное сообщение от жительницы дома на улице Таганской о том, что из квартиры на 16-м этаже капает вода, там плачут маленькие дети», — сказал руководитель пресс-службы.
На кадрах видно, как мужчины вскрывают в дверь в квартиру и заходят внутрь, слышен плач маленьких детей.
Ранее стало известно, что погибшие родители могли отравиться неизвестным веществом.
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