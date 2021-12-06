Появилось видео спасения рабочего из-под завалов в Туве

Второй мужчина, который пострадал во время обрушения здания бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак, доставлен в больницу. Кадры спасения опубликовало ГУ МЧС по Республике Тыва.

«[Состояние] тяжелое. [Находится] в Ресбольнице № 1, травмы тяжелые и переохлаждение», — заявил ТАСС представитель регионального Минздрава.

Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что пострадавшей санавиацией доставлен в больницу.

«Он получил сильные травмы. Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело», — сообщил Ховалыг.

Он добавил, что мужчина сейчас находится в больнице Кызыла. За его состоянием следят врачи.

Конструкции у здания горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в Ак-Довураке обрушились во время демонтажа 5 декабря. По данным МЧС, все произошло в 12:17 по московскому времени. Один человек погиб, двое пострадали. Второго рабочего извлекали из-под завалов боле девяти часов. СК и прокуратура по факту случившегося проводит проверку.