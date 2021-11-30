Появилось видео спасения девочки из разрушенного дома в Люберцах

Спасателям удалось вызволить девочку из-под завалов частного дома в Люберцах, в котором во вторник произошел взрыв. Операцию по спасению ребенка показали на видео. Кадры обнародовал главк МЧС по Подмосковью.

На видео можно наблюдать, как спасатели достают девочку из-под разрушенного строения. После этого у нее спрашивают, находился ли с ней дома кто-то еще.

Взрыв произошел в частном доме в деревне Торбеево Люберецкого городского округа накануне ночью. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 04:48. На месте работали 18 человек, было задействовано шесть единиц техники.

Дом обрушился на две трети. Возгорания после взрыва не произошло. Один ребенок 2010 года рождения и двое взрослых покинули неразрушенную часть дома самостоятельно. Прибывшие на место спасатели вынесли из здания девочку 2013 года рождения.

Двух детей передали медикам. Информация об их состоянии не уточняется.

В МЧС сообщали, что в результате пострадали два человека. Причины взрыва в частном доме устанавливаются. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования детей.