Появилось видео со спасением горняков в Ростовской области

Рабочих из шахты «Обуховская» в Ростовской области вытащили на поверхность. Спасательная операция длилась четверо суток. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как спасатели выносят одного из горняков из шахты на носилках, снаружи мужчин ждет карета скорой помощи.

«В 11:52 шахтеры подняты на поверхность», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Трое горняков 1984,1989, 1991 годов рождения оказались заблокированы в шахте из-за обрушения горной породы 25 февраля. Они находились на глубине 800 метров за завалами.

В спасательной операции участвовали 31 человек из отделения Военизированного горноспасательного отряда МЧС России Ростовской области и проходчики шахты «Обуховская», а также 31 единица техники.

С рабочими удалось наладить связь, еду и воду им передавали по вентиляционной шахте.

«К месту нахождения горняков спасатели продвигались более 60 метров по обходному пути. Работы велись круглосуточно, вручную, отбойными молотками и лопатами и заняли четверо суток», — сказано в сообщении ведомства.

Работа осложнялась тем, что тоннель был очень длинный. В нем одновременно работали до 20 человек — они разбивали породу и выносили уголь.

Сейчас здоровью горняков ничего не угрожает.