Происшествия 23 августа 2023, 03:16 Момент взрыва рядом с башнями Москва-Сити попал на видео

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В Сети появились кадры со взрывом около башен Москва-Сити. На видео слышен громкий звук взрыва и видна яркая вспышка.

Ранее жители некоторых районов Москвы и Подмосковья заявили о громких звуках. Как сообщил собеседник «360», в Химках прозвучало три мощных взрыва, окна в квартирах «завибрировали», а жители начали выходить на улицу, в припаркованных рядом автомобилях сработала сигнализация.

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Также о взрывах сообщили в районе Красногорска и Алтуфьево. Громкие звуки услышали и в центре Москвы. По мнению очевидцев, источник звука находился со стороны парка «Зарядье».

Еще стало известно о введении плана «Ковер» во всех аэропортах столицы. Вылеты и прилеты запретили.

Прошлой ночью, 22 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово приостановили прилеты и вылеты. Как позже сообщили в Минобороны РФ, ВСУ попытались атаковать город беспилотниками. Все дроны были уничтожены российскими средствами ПВО и РЭБ.