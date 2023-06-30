Эксклюзив 30 июня 2023, 13:29 Появилось видео со стройки в Зеленограде, где обрушился груз и оторвал рабочему руку Груз рухнул со строительного крана в Зеленограде, стройку сняли на видео

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В Зеленограде на стройке со строительного крана рухнул груз, пострадали два человека. Их госпитализировали с серьезными травмами. «360» показал стройку, на которой случилось это происшествие.

На видео попал контрольно-пропускной пункт строительной площадки, где произошло обрушение. Около 10 часов 30 июня спасателей вызвали в Зеленоград. Со строительного крана в котлован сорвался груз весом около 3,5 тонны. Котлован обрушился на площади 12 квадратных метров, пострадали два человека.

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Экстренные службы прибыли на место. Скорая помощь увезла рабочих в больницу — одного с травматическим шоком, скальпированной раной головы и ампутацией руки, другого со скальпированной раной головы и переломом лицевой кости. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, груз упал из-за деформации стрелы башенного крана.

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