Появилось видео со сгоревшей на востоке Москвы машиной | 360°

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Появилось видео со сгоревшей на востоке Москвы машиной

Сгоревшую на востоке Москвы машину сняли на видео

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Сгоревший на востоке Москвы автомобиль Lada Largus сняли на видео. Выгоревшую изнутри машину уже увез эвакуатор.

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На видео попал момент установки сгоревшего автомобиля на эвакуатор. На кадрах видно, что желтая машина полностью выгорела изнутри. Также удалось заснять в близи покореженную дверь.

Ранее источник «360» в экстренных службах города сообщил, что машина взорвалась на Нижегородской улице на востоке Москвы. По его информации, автомобиль загорелся после первого взрыва, а затем раздался еще один.

Как утверждают очевидцы, причиной пожара стал не взрыв, а короткое замыкание проводки. Официального подтверждения этих данных пока нет. Все обстоятельства предстоят выяснить специалистам. Сообщалось, что рядом с Lada Largus находился ее хозяин.

В начале октября произошло еще одно возгорание машины. Тогда автомобиль вспыхнул во время аварии под Ижевском. Водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в Hyundai Solaris. После столкновения машина загорелась. Оба водителя получили травмы и попали в больницу.

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