Появилось видео со сгоревшей на востоке Москвы машиной | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 01:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Появилось видео со сгоревшей на востоке Москвы машиной Сгоревшую на востоке Москвы машину сняли на видео

Читать 360tv в

Сгоревший на востоке Москвы автомобиль Lada Largus сняли на видео. Выгоревшую изнутри машину уже увез эвакуатор.

Реклама

На видео попал момент установки сгоревшего автомобиля на эвакуатор. На кадрах видно, что желтая машина полностью выгорела изнутри. Также удалось заснять в близи покореженную дверь.

Ранее источник «360» в экстренных службах города сообщил, что машина взорвалась на Нижегородской улице на востоке Москвы. По его информации, автомобиль загорелся после первого взрыва, а затем раздался еще один.

Как утверждают очевидцы, причиной пожара стал не взрыв, а короткое замыкание проводки. Официального подтверждения этих данных пока нет. Все обстоятельства предстоят выяснить специалистам. Сообщалось, что рядом с Lada Largus находился ее хозяин.

В начале октября произошло еще одно возгорание машины. Тогда автомобиль вспыхнул во время аварии под Ижевском. Водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в Hyundai Solaris. После столкновения машина загорелась. Оба водителя получили травмы и попали в больницу.

1 0 0 0 0 0