Появилось видео смертельной аварии на Нижегородской эстакаде

Авария произошла на Нижегородской эстакаде, погиб один человек. Теперь движение по внешней стороне ТТК затруднено — проехать можно только по одной полосе из четырех.

ДТП произошло примерно в 06:40, столкнулись две машины, которые двигались в попутном направлении — ГАЗель и автомобиль-эвакуатор. После удара грузовик наехал на кабину эвакуатора, его водитель скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекция Москвы.

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Согласно предварительной информации, водитель мог заснуть за рулем — так рассказал он сам. В обстоятельствах случившегося разбирается дорожная полиция и следственно-оперативная группа.

В Дептрансе водителям порекомендовали по возможности стараться объезжать место аварии, из-за сильных проблем с загруженностью автодороги.