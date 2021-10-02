Появилось видео смертельного ДТП с участием спорткара в Москве

Момент ночной смертельной аварии в Москве попал на видео. Кадры ДТП с участием Audi R8 опубликовал Telegram-канал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На опубликованной записи видно, как автомобиль на высокой скорости врезается в отбойник, взлетает в воздух, загорается и распадается на части.

В столичном МВД подтвердили информацию о смертельном ДТП. По предварительным данным, в автомобиле находился один человек. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

Кадры с места взрыва квартиры в нижегородской многоэтажке опубликовали 2 октября. Там в результате взрыва бытового газа пострадали два человека.