Происшествия 13 августа 2023, 01:53 Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве МВД: в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два мужчины

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В дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве погибли пассажир и водитель. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что BMW M8 врезался в мачту городского освещения и загорелся. По информации Telegram-канала Mash, в машине ехали два 21-летних парня. Также стало известно, что владелец машины — 63-летний московский бизнесмен. Telegram-канал предположил, что погибший водитель — его сын.

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Дептранс опубликовал видео, на котором зафиксирован момент аварии. Иномарка на большой скорости вылетела с дороги и врезалась в столб. Через мгновение произошла вспышка, и автомобиль загорелся.