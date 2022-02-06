Появилось видео следов от квадроцикла экс-замминистра юстиции Ялунина

Опубликовано видео с места пропажи бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Видеоматериал опубликовал YouTube-канал SHOT.

На кадрах видно, что следы от техники ведут к полынье во льду.

Накануне стало известно о пропаже Ялунина. Спасатели обнаружили следы квадроцикла Ялунина в районе села Козино в реке Москве.

Разлом во льду соответствует размерам квадроцикла, технику со дна подняли спасатели, Ялунина обнаружить не удалось.

Спасатели сделали около четырех погружении, изучив русло реки на расстоянии 100 метров от места разлома по течению, пишут «Невские новости».

В поисковой операции задействованы около 30 человек.

Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с декабря 2004 по август 2006 года. Перед этим он был руководителем Главного управления исполнения наказаний министерства.