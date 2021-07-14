Появилось видео сгоревшего катера в Хабаровском крае

Очевидцы сняли катер в Охотском море, на котором произошел пожар. Видео оказалось в распоряжении «360». По факту случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

На кадрах видно, что катер частично обгорел, из него идет дым. Авторы видео обсудили, какой на катере был мотор.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова сообщила «360», что ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи со случившимся.

«В прокуратуру поступила информация о том, что в Охотском море, между мысом Куприяновский и заливом Екатерины, обнаружено обгоревшее маломерное судно. Как было установлено впоследствии, оно принадлежит филиалу Шантарский ФГБУ „Заповедное Приамурье“», — рассказала она.

Судно нашли рыбаки. Глазова добавила, что катер сейчас на плаву и находится в районе мыса Литке. По предварительным данным, на катере находились два человека, один из них погиб. Поиски второго продолжаются.

Глазова добавила, что в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц.